Lukašenka sõnul muudab Minskit ja Moskvat ärevaks Poola tegevus

„Ukraina on alles algus, alles õiekesed. Marjad võivad meid oodata ees, kui me ei mobiliseeru ega näita neile nii, et vähe pole. Meid, ka Venemaad sealhulgas, teeb kõige ärevamaks Poola, aga Poola taga seisab Ameerika. Nad on otsustanud purustada kõik, mis siin on, eelkõige Euroopa Liit. Peamine toetuspunkt on Poola. 2020. aastal taheti meid sellega ühendada, et me oleksime eraldusjoon Venemaa, ida ja lääne vahel. Aga ei tulnud välja. Seetõttu pöörame me praegu tohutut tähelepanu kaitsele,“ lausus Lukašenka.