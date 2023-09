Valitsus plaanib 2025. aasta riigieelarvesse kirjutada 400-miljonise tühja tulurea

Nii peaminister Kaja Kallas (RE) kui ka rahandusminister Mart Võrklaev (RE) on öelnud, et eelarve puhul on kõne all olnud üks suur uus tuluallikas, Võrklaeva sõnul lausa lisamaks.

Kallas ütles esmaspäeval, et midagi konkreetset sisustatud pole: „Mõte ongi see, et kui meil on vaja tuluallikaid leida, siis võtame selle aja ja arutame seda ühiskonnas kõigiga. Et kõik oleksid pardal.“

ERR-i täpsustavale küsimusele, kas riigieelarve strateegiasse ehk RES-i kirjutatakse sisse vaid maksukoormuse tõus, mis aga täpselt välja arvutatakse järgmise aasta jooksul, vastas Kallas: „Jah, et oleks piisavalt aega kõigil ja oleks kooskõlastusringid, aruteluringid, kõik see oleks.“

Kallas lisas, et kui varem on valitsusele ette heidetud, et partnerid leppisid omavahel maksutõusud kokku, siis võimaliku lisamaksu üle soovitakse pidada ühiskondlik debatt.

Soovivad kaasata arutellu avalikkust

Eile rääkisid nii Kallas kui Võrklaev, et katteallikaid tuleb arutada avalikkusega.

„Oleme rääkinud, et uusi tuluallikaid tuleb leida, aga selge on see, et peame inimestega, ettevõtetega neid asju paremini läbi rääkima. Praegu on olnud põhiline etteheide, et kõik asjad tulevad liiga järsku. Seetõttu seda aega on vaja. Lühike eesmärk on 2024 kokku saada ja pikem eesmärk tulud-kulud saada kooskõlla,“ sõnas peaminister Kaja Kallas.

Rahandusminister Võrklaev lisas, et ka automaksu jõustumist võiks lükata edasi 2025. aasta jaanuarisse, et tekiks rohkem avalikku arutelu ning muudatust saaks ellu viia korralikumalt. Ta põhjendas, et muidu peaks sellega liiga kiiresti edasi minema. „See tähendab, kiirelt nelja-viie päevaga avalikult kooskõlastama ja riigikogule koos eelarvega üle andma.

Teoreetiliste arvutuste kohaselt oleks automaks 2024. aastal kuue kuu jooksul eelarvesse toonud 60 miljonit kuni 100 miljonit eurot. Kuidas see katta? Võrklaev ütles, et oleneb, mis eelarvetrajektoor võtta: variandid on raha kokku hoida, lisatulusid leida või hoida eelarvepositsioon samal tasemel kui tänavu. Võrklaev nentis, et erilist poolehoidu automaksuga seotud idee ei leidnud, aga seda arutatakse edasi.