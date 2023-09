Õiguskantsler Ülle Madise: obstruktsioon oli esialgu õigustatud, kuid siis keeras opositsioon vindi täielikult üle

Riigikogu liige Jürgen Ligi (RE) päris Madiselt, mida saab õiguskantsler teha selleks, et riik elementaarselt toimiks ja põhiseaduslikud institutsioonid töötaksid.

Madise rääkis alustuseks, et austab rahvaesinduse enesekorraldusõigust ning täpsustas, et tema saab selgitada olukorda riigiõiguse spetsialisti vaatenurgast. Madise hinnangul tegutses koalitsioon kevadel kiirustades – ei peetud kinni eelnõude menetlemise reeglitest, tähtaegadest ega inimestelt küsimise kohustusest, keda seadused mõjutama hakkasid. Madise sõnul pidanuks koalitsioon õigusloome tavadest paremini kinni pidama.

„Seetõttu vähemalt esialgu minu arvates oli obstruktsioon õigustatud. Juba riigikogu esimesel istungil ja hiljem istungeid jälgides mõtlesin endamisi, et huvitav, kas opositsioon laseb sellel sündida. Ei lasknud. Siis aga minu hinnangul keeras opositsioon vindi täielikult üle. Ehk siis sisuliselt asutigi ründama põhiseaduslikku korda, tekitama olukorda, kus riigikogu oma tööd enam üldse teha ei saa,“ rääkis Madise.

„Äkki on võimalik keerata täiesti uus lehekülg.“

„Ja sellega võeti ära ka Vabariigi presidendilt õigus ja võimalus teha tulemuslik veto usaldusega seotud eelnõudele, sest ei olnudki enam teist varianti. Ka kokkuleppedemokraatias lõpuks otsustab parlamendi enamus. Meie kokkuleppedemokraatias otsustavad need, kes on suutnud enamuse riigikogust ühte koalitsiooni siduda. Nii see põhiseaduse järgi käib.“

Vajalik erakondadeülene kokkulepe

Madise sõnas, et põhiseadusliku korra ründamine sel moel, et põhiseaduslik institutsioon ei saa enam tööd teha, on taunimisväärne ning see ei ole Eesti rahva huvides. Õiguskantsler näeb, et fraktsioonid või erakonnad võiksid koos kokku leppida, millistel põhimõtetel edaspidi töötatakse.

„Võib-olla on veel võimalik tagasi keerata see lehekülg, kus peale järgmisi valimisi ei ole tagajärg, et järgmine koalitsioon, kes need siis ka poleks, teeb täpselt sama ja veel hullemini, nii nagu tehti nüüd ja nii nagu tehti enne seda ja veel enne seda. Äkki on võimalik keerata täiesti uus lehekülg,“ lausus Madise.