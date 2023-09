USA-s leiti merejalaväe kaotatud hävituslennuki F-35 rusud

Lennuk jäi kadunuks pühapäeval pärast seda, kui piloot katapulteerus ja viidi stabiilses seisundis kohalikku haiglasse, vahendab CNN.

Enne rusude leidmist esitas sõjavägi ebatavalise palve avalikkusele aidata lennuk leida, teatades, et selle viimane teadaolev asukoht oli Moultrie ja Marioni järvede juures Charlestoni linnast loodes.

Mis juhtus ja miks piloot katapulteerus, ei ole endiselt selge.

„See õnnetus on praegu uurimise all ja me ei saa anda lisadetaile, et säilitada uurimisprotsessi ausus,“ teatas USA merejalavägi eile.

Merejalavägi, millele lennuk kuulus, andis eile korralduse teha lennuoperatsioonides kahepäevane paus, viidates kolmele A-klassi õnnetusele viimase kuue nädala jooksul.

24. augustil kukkus San Diego lähedal alla merejalaväe hävitaja F/A-18 Hornet. Piloot hukkus ja juhtumit uuritakse.

Mõni päev hiljem kukkus Austraalias õppuse ajal alla merejalaväe kopterlennuk MV-22V Osprey. Hukkus kolm merejalaväelast ja viie seisund oli kriitiline. Ka see juhtum on uurimise all.

Kuigi nende juhtumite vahel ei ole mingit seost, on need kõik A-klassi õnnetused, mille kriteeriumid on kas inimese hukkumine või kahju üle 2,5 miljoni dollari.