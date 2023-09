Viis Iraanis vangis olnud ameeriklast pääses vangide vahetuse ja kuue miljardi dollari abil koju

Kuid ette valmistatud üksikasjaliku ja delikaatse diplomaatilise kokkuleppe järgi viidi viis ameeriklast, kellest mõnda oli vangis hoitud ligi kümme aastat, Teherani hotellidest lennukile, mis lendas Katari ja siis Washingtoni, vahendab Guardian.

„Täna tulevad viis ameeriklast, kes olid Iraanis vangistuses, lõpuks koju,“ ütles Biden oma avalduses.

USA välisminister Antony Blinken ütles, et rääkis vabastatutega telefonis ja et see oli emotsionaalne vestlus.

Iraani riigimeedia teatel vabastati ka viis USA-s vangis olnud iraanlast, aga vaid kaks neist otsustas Iraani naasta.

Kokkuleppe vahendaja oli Katar, kes alustas Iraani raha elektroonilise ülekandmisega Katari ja Šveitsi pangakontodele. Vangid lubati lennuki pardale alles siis, kui raha ülekanne oli toimunud.

Pole selge, kas see kokkulepe viib laiema diplomaatilise läbimurde või Iraani tuumaprogrammi piiramiseni.

Iraani president Ebrahim Raisi ütles eile, et vangide vabastamine oli Teherani poolt puhtalt humanitaarne tegu.

„Kahjuks on ajalugu näidanud usalduse puudust Ühendriikide vastu, et nad on kohustusi jalge alla tallanud ja lubadusi murdnud korduvalt,“ ütles Raisi.

USA vabariiklastest senaatorid ja mõned Iraani poliitvangid on süüdistanud Bidenit kokkuleppes, mis ainult õhutab Iraani pantvange võtma. USA välisministeeriumi sõnul on vabastatud raha naftaraha, mille külmutas 2018. aastal president Donald Trumpi administratsioon, kui USA taganes Iraaniga sõlmitud tuumaleppest.

USA teatas, et Katar tagab, et lahtisulatatud raha kulutatakse ainult kaupadele, mis ei kuulu sanktsioonide alla. Kriitikute sõnul on seda võimatu kontrollida.