OTSEBLOGI | Vene löögis Kupjanskile hukkus kolm inimest

Sõnjehubovi sõnul on teada, et hukkus kolm tsiviilisikut.

„Praegu kõik see põleb. Põlevad ka toidukaubad, kergetööstustooted... Kõik on löödud, sest kahjusid ei mõõdeta miljonites ega isegi kümnetes miljonites. Need on sajad miljonid. See on üks ulatuslikumatest tulekahjudest hävingu ja materiaalse väärtuse seisukohalt,“ ütles Sadovõi.