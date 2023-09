Uuring: milliseid soodustusi ootavad Eesti inimesed oma tööandjalt?

„Kindlasti on tänapäeva kontoris omal kohal nii mängulauad kui ka teised hüved ja soodustused, kuid uuringu tulemusi vaadeldes on selge, et töötajad eelistavad märksa isiklikumaid võimalusi oma tervise eest hoolitsemiseks ja selle edendamiseks,“ lisas Strikholm.

Teiste Balti riikidega võrreldes selgus, et meie lõunanaabrid tunnevad tervisekindlustuse vastu veelgi suuremat huvi ning traditsioonilise sporditoetuse osatähtsus on seal väiksem kui Eestis. Riskijuhi sõnul on tervisekindlustuse soodustusi Lätis ja Leedus juba aastaid mõnevõrra laiemalt kasutatud ning küllap on neil seetõttu ühiskonnas suuremad ootused ja soovid, et tööandja aitaks hoolitseda ka töötajate tervise eest.