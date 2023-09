President Karis kohtumisel ÜRO peasekretäriga: Ukraina viljaeksporti blokeeriv Venemaa käitub Mustal merel nagu jõhker mereröövel

„Selleks on vaja lahti hoida ja võimalusel laiendada Ukraina avatud humanitaarkoridori Mustal merel, samuti tuleb meil otsida lahendusi Euroopa Liidus alternatiivsete Ukraina teravilja ekspordi kanalite töös hoidmiseks. Kindlasti ei saa me selle käigus alluda agressori väljapressimisele. Must meri ei ole Venemaa territoriaalmeri, praegu käitub ta seal jõhkra mereröövlina, takistades humanitaarsaadetistega laevade vaba liikumist, rikkudes nii rahvusvahelisi reegleid, sealhulgas navigatsioonivabadust,“ lisas president Karis.

Kohtumist kokku võttes ütles president Karis, et Venemaa on see, kel lasub süü üleilmses toidukriisis. „Kui poleks sõda ei oleks kriisi ning agressiooni jätkates, Ukraina sadamaid pommitades ja vilja varastades ning hävitades, seab Venemaa ohtu miljoneid inimelusid. Lahendus, millele ÜRO peab keskenduma, on selle sõja lõpetamine Ukraina territoriaalset terviklikkust ja suveräänsust ning president Zelenskõi rahuplaani arvestades,“ lausus Eesti riigipea.