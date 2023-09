Wang Yi läks Venemaale läbirääkimistele, soovitakse arendada koostööd

Wang peab läbirääkimisi Venemaa julgeolekunõukogu sekretäri Nikolai Patruševi kutsel. Hiina välisministeerium lisas, et visiit on rutiinne sündmus.

Venemaa välisministeerium ütles varasemalt, et Wang kohtub oma kolleegi Sergei Lavroviga ja neil on kavas keskenduda rahvusvaheliselt koostöö tugevdamisele. Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja kinnitas, et läbirääkimised toimuvad 18. septembril Moskvas. Pressiesindaja ütles, et toimub arvamuste vahetus Ukrainaga seotud küsimustes, samuti Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna stabiilsuse ja julgeoleku tagamise viiside üle.