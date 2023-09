VIDEO | Kaja Kallas pettunult eelarvekõnelustest: kõik tahavad hirmsasti kulutada. Tullakse uute nõudmistega

Kallas muljetas seejärel ajakirjanikele, kuidas istungil olla välja tuldud uute nõudmistega. Kuigi ta ei öelnud välja, kelle poolt, on selge, et ta viitas ikkagi just partneritele ehk sotsid ja Eesti 200. „Eks siin on paraku jah nii, et kõik tahavad hirmsasti kulutada. Kokku hoida on tunduvalt keerulisem,“ märkis ta.