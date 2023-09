FOTOD | Sevastopolis pihta saanud allveelaeva taastamine ei tasu end ilmselt ära

CIT märgib, et allveelaev sai ilmselt kaks tabamust. Esimene neist kahjustas allveelaeva ninaosa ülevalt poolt, millest on satelliidipiltide põhjal varem rääkinud ka eksperdid. Teine tabamus on paremal küljel tornist tagapool. Seda ei ole satelliidipiltidelt näha.

Norra sõltumatu mereväeanalüütik Tor Are Iversen ütles CIT-ile, et mõlemad tabamused läbisid allveelaeva korpuse. Kahjustada said torpeedo- ja elusektsioon ning võib-olla ka abiruumid viimase taga ja akud. Kui palju said kahjustada teised sektsioonid, ei ole selge, see sõltub sellest, kas sektsioonide vahelised luugid olid suletud.

Iverseni hinnangul on allveelaev selliste kahjustustega tõenäoliselt rivist välja sõja lõpuni. Kuigi selle remont on teoreetiliselt võimalik, nõuab see ilmselt transporti admiraliteedi laevatehasesse Peterburis. Tõenäoliselt ei tasu aga sellises mahus remont ennast ära ja kergem on ehitada uus sama klassi allveelaev, sest selle klassi tootmine jätkub.