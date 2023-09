OTSEPILT | Riigikogu arutab Kert Kingolt saadikupuutumatuse võtmist. Kingo: kogu see uurimine on kättemaks

Ettekannetega esinevad õiguskantsler Ülle Madise ja riigikogu liige Kert Kingo. Kingo rääkis oma kõnes, et kahtlustused ei vasta tõele ning kogu uurimine on prokuratuuri poolt kättemaks ja „kokku klopsitud“. Õiguskantsler rõhutas, et saadikupuutumatuse äravõtmine ei tähenda, et inimene oleks süüdi mõistetud ning õigust mõistab ainult kohus.

Õiguskantsler Ülle Madise ütles riigi peaprokuröri taotlust tutvustades, et kahtlustuse järgi võttis Kingo enda kanda kolmandate isikute advokaadikulud ja andis advokaadile kirjalikud suunised kirjutada arvetele, et tegu on talle seoses riigikogu liikme tööga osutatud õigusabiga, et need makstaks kinni kuluhüvitistest.