Hiina saatis ööpäeva jooksul Taiwani suunas üle saja sõjalennuki

Lennukeid tuvastati kella kuuest pühapäeval kuni kella kuueni esmaspäeval, teatas Taiwani kaitseministeerium. Nagu ikka pöördusid need enne Taiwani õhuruumi jõudmist tagasi. Hiina lennukid lendavad nii Taiwani suunas igapäevaselt, aga tavaliselt on neid vähem, vahendab Associated Press.