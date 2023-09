Valgas kinni peetud illegaalsed piiriületajad on pärit kuuest eri riigist

17. septembril veidi enne kella 15 märkas politseipatrull Valga bussipeatuses välismaalasi, kelle kontrollimise käigus selgus, et nad on Euroopa Liitu tulnud ebaseaduslikult. 22-liikmelises seltskonnas oli nii mehi, naisi kui lapsi.

„Valgas kinni peetud välismaalased toimetati menetlustoiminguteks ja asjaolude selgitamiseks kinnipidamisasutusse, kus tegevused nendega veel ka täna jätkuvad,“ lisas Tammik. „Hetkel on selgitamisel, kust nad Euroopa Liitu sisenesid ja kuhu soovisid minna. Küll on teada, et enamus neist on varasemalt taotlenud Lätis rahvusvahelist kaitset.“