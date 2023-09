BLOGI | „Selles kõiges pole midagi kahtlast.“ Kallas ei plaani 20 000 euro laenulepingut komisjonile esitada

Kallas tuli komisjoni istungile pooleks tunniks, seega oli küsimuste esitamiseks ja teemade arutamiseks vähe aega.

Komisjoni liige Tõnis Mölder (Keskerakond) ütles Delfile enne istungi algust, et komisjon on välja küsinud kõik laenulepingud, mis puudutavad Kallase rahaandmist oma abikaasale Arvo Hallikule, ent viimase laenu lepingut neil pole (Kallas andis juulis Novaria Consultile veel 20 000 eurot laenu – toim). Lisaks sooviti teada, kas huvide deklaratsiooni valesti täitmine oli ikkagi inimlik eksimus või ei.

Erikomisjoni esimees Mart Helme soovis istungil, et Kallas esitaks komisjonile vastavad dokumendid, mis tõestaks, et ta oli kahe advokaadibüroo partner. Kallas kordas, et tema säästud on kogutud kõikide aastate jooksul ning selle hulka lähevad ka need aastad, kui ta ei töötanud advokaadina. Ta ütles, et ta on täitnud avalike huvide deklareerimise kohustust.

Kallase sõnul toimub komisjonil poliitiline omakohus. „Teil on mingid väited, millele soovite tõendeid leida, aga te ei leia neid, sest need väited ei vasta tõele,“ ütles ta ja lisas, et valesti täidetud deklaratsioon oli inimlik eksimus ning kõik on üldjoontes korrektne, sest kuigi deklareerimised tehti kalendriaastast kalendriaastale, siis mingit lünka pole tekkinud – kõik on esitatud ja olemas.

Helme küsis ka 20 000 eurose lepingu kohta, mida Kallas pole veel komisjonile esitanud. Kallas vastas, et ta ei plaani seda esitada, sest eelmise lepingu puhul rikuti tema konfidentsiaalsust ning teatud info sai lepingu puhul avalikuks.

Mölder küsis istungi lõpus, kas peaministril oleks võimalik esitada ajajoon alates eelmise aasta jaanuarist, kus oleks näha täpselt, millal ta Novaria Consultile laenu andis ja millal laenu tagasi sai.