Kaja Kallas annab taas aru korruptsioonikomisjonis. Tõnis Mölder: loodan, et ei lähe laadaks, vaid püsime laenuteemas

Et neist teemadest teoorias juttu tuleb, jääb kõlama Delfi vestlusest komisjoni liikme Tõnis Mölderiga (Keskerakond). Aega on nimelt väga vähe. Kallas tuleb komisjoni istungile pooleks tunniks, viibides seal kella poole kahest kaheni. „Loodan, et püsime ikka teemas, mitte ei lähe asi väga suureks laadaks,“ märkis Mölder. Eelmisel korral, kui Kallas komisjonis käis, läks tal osaliselt sõnasõjaks komisjoni esimehe Mart Helmega (EKRE).

Kas istung on täna Kallase küsitluse ajal avalik, pole veel teada. Komisjon hääletab istungi hakul. Kuuldavasti soovib opositsioon, et see osa oleks avalik ehk kõigil huvilistel oleks võimalik istungi ülekannet jälgida. Kell 14 aga jätkataks suletud uste taga, kuna kõnelema tuleb välisluureameti juht Kaupo Rosin.

Mis küsimused aga on õhus? Mölder rääkis, et nad on küsinud näha kõiki laenulepinguid, mis puudutavad Kallase rahaandmist oma abikaasale Arvo Hallikule. Kallas ütles idavedude skandaali puhkemise alguses, et andis juulis Novaria Consultile veel 20 000 eurot laenu, mis on mõeldud investeerimiseks. Selle lepinguga komisjon Mölderi sõnutsi tutvuda saanud ei ole. Ta ütles, et puudub ikkagi konkreetne ülevaade, millal sai see antud ja allkirjastatud. Ta põhjendas, et on vaja täpselt teada, kas Kallas andis laenu ikkagi tänavu enne huvide deklaratsiooni esitamise tähtaega – sel juhul oleks see pidanud seal kajastuma.

Lisaks on Mölderi hinnangul palju segadust ka selle ümber, miks Kallas ei märkinud mulluses huvide deklaratsioonis ära abikaasa ettevõttele antud 350 000-eurost laenu. Kallas on öelnud, et see olevat olnud inimlik eksitus, ta arvas, et tuleb välja tuua eelneva täisaasta asjad. „Mis puudutab avalike huvide deklaratsiooni, siis olen lähtunud alati sellest, et on kalendriaasta, ja teinud seda selle kohta,“ rääkis ta eelmisel neljapäeval valitsuse pressikonverentsil.