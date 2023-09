Kõne ÜRO peaassambleel, kohtumine Bideniga ja kliimateemad: president Karis sõitis USA-sse visiidile

„Eesti on alati seisnud ühistel reeglitel ja rahvusvahelisel õigusel tugineva maailmakorra eest. Selle keskmes on inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse austamine, õigusriigi edendamine ja karistamatuse vältimine. Praegune reaalsus on aga maailm, kus Venemaa kõiki neid reegleid rängalt rikub. ÜRO Julgeolekunõukogul lasub vastutus rahvusvahelise rahu ja julgeoleku eest, samas see organ on võimetu Venemaa alalise liikme staatuse ja vetoõiguse kuritarvitamise tõttu reageerima Kremli agressioonile ja Ukraina riigi ning rahva hävitamisele. Tuleb leida võimalused sellest olukorrast väljumiseks, üks konkreetne asi oleks konfliktis osaleva riigi hääletusest kõrvale jäämine, nii nagu seda on kirjeldatud ka ÜRO Hartas,“ sõnas president pressiteate vahendusel.