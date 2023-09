Rändesurve Valgevene piiril mõjutab ka meid: politsei pidas Valgas kinni 21 ebaseaduslikult riiki sisenenud inimest

17. septembril veidi enne kella 15 märkas politseipatrull Valga bussipeatuses välismaalasi, kelle kontrollimise käigus selgus, et nad on Euroopa Liitu tulnud ebaseaduslikult. Nende seas oli 14 meest, viis naist ja kaks last. Kiirabi vaatab inimesi üle, märgiti politsei- ja piirivalveameti pressiteate vahendusel.