VIDEO | Kim Jong-un pöördus tagasi kodumaale, kingitused kaasas

Eksperdid on öelnud, et Põhja-Korea võib pakkuda Venemaale vajalikku laskemoona sõjaks Ukraina vastu. Vastutasuks küsib Põhja-Korea Venemaalt majandus- ja toiduabi kui ka relvatehnoloogiat võimsate rakkettide, tuumaallveelaeva ja spioonisateliitide ehitamiseks.

ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid keelavad Põhja-Koreal relvi eksportida või importida. „Põhja-Korea ja Venemaa vaheline sõjaline koostöö on ebaseaduslik ja ebaõiglane, kuna see on vastuolus ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide ja mitmete muude rahvusvaheliste sanktsioonidega,“ ütles Lõuna-Korea president Yoon Suk Yeol The Associated Pressile.