Liibüa katastroofiliste üleujutuste tõttu on hukkunud üle 11 000 inimese

Liibüa kirdeosast on seoses ekstreemse vihmasajuga ümber asustatud rohkem kui 40 000 inimest. Üleujutust süvendas võimuesindajate sõnul kahe tammi kokkuvarisemine, mille tagajärjel paiskus vesi Derna poole.

Ametivõimude sõnul on terved linnaosad minema uhutud ja hädaabitöötajate sõnul haiglad enam ei tööta. Surnukuurid on täis, mistõttu on osad surnukehad jäetud õue kõnniteedele, ütles Liibüa hädaabi- ja kiirabiteenistuse pressiesindaja Osama Aly.