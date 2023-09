Ukraina meedias levivad kuuldused Kadõrovi surmast

Millistes Vene Telegrami-kanalites seda kirjutatakse, Heraštšenko jutust ei selgu. Ukraina-meelne kanal „Realna Võina“ väidab, et Kadõrov on koomas. Teateid Kadõrovi koomasse langemisest või surmast levitab Gordon.ua teatel ka Ukraina privaatkanal Radikalnja, mis on avatud ainult kasutajate kitsale ringile. Kadõrov ise pole välja ilmunud eg reedel levima hakanud kuulduseid ümber lükanud.