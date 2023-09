Kolm Lääne-Aafrika huntat sõlmis ametlikult sõjalise liidu. Macron: Prantsusmaa saadik on Nigeris pantvangis

Lääne-Aafrika riikide ühendus ECOWAS on hoiatanud, et kui Nigeri augusti riigipöörde järel seaduslikku võimu ei taastada, ei ole välistatud sõjaline sekkumine. Mali ja Burkina Faso riigipöörete järel võimule tulnud sõjaväelised valitsused on lubanud Nigeri uut võimu kaitsta.

Uue sõjalise ühenduse nimeks on Saheli Riikide Liit. „Iga rünnakut ühe või mitme lepinguosalise vastu käsitletakse agressioonina ka teiste poolte vastu,“ öeldakse hartas. Abi antakse vajadusel ka relvastatud tegevusega, toonitavad riigid.

Nigeri uued võimud on üritanud survestada hunta suhtes vaenuliku Prantsusmaa saadikut riigist lahkuma, kuid Prantsusmaa võimud on sellest keeldunud, põhjendades tema viibimist riigi seadusliku valitsuse kutsega. Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles reedel, et saadik Sylvain Itte viibib Nigeri pealinnas Niameys sisuliselt pantvangina ja võimud ei luba saatkonnahoonesse toitu transportida. „Ta ei saa väljuda, teda loetakse ebasoovitavaks isikuks ja talle ei lubata toitu,“ ütles Macron.

Küsimusele, kas riik kaalub siiski oma saadiku tagasikutsumist, vastas Macron, et see otsus tehakse kooskõlastatult koduarestis viibiva presidendi Mohamed Bazoumiga. „Tema on legitiimse võimu esindaja ja ma räägin temaga iga päev,“ lisas Macron. Varasemate kokkulepete alusel viibib riigis endiselt umbes 1000 Prantsusmaa sõjaväelast, kes tegelesid kohaliku armee väljaõppega ja võitlesid islamisissidega.