Margus Tsahkna rääkis Delfile, et riigieelarve probleemide lahendamist ei tohiks teha hariduse arvelt. „Haridus on tegelikult kõige parem majanduspoliitika üldse,“ sõnas Tsahkna. „Ei ole hea investeering, kui minna haridusest napsama, et auke kinni toppida.“