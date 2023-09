„Mul ei ole elu sees nii palju roose olnud ja oli kuulda, et Narvas said pika varrega roosid lausa otsa,“ sõnas suurest poolehoiust liigutatud Raik pärast volikogu istungit. „Narva näitas mitte ainult oma linnale, vaid kogu Eestile, et suudetakse olla mitte ainult millegi vastu – näiteks tänavanimede teemal -, vaid ka millegi poolt.“