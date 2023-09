UNESCO kandis Kiievi ja Lvivi linna ohustatud maailmapärandi nimekirja

Komitee ütles oma avalduses, et otsus langetati, kuna „sõja tõttu potentsiaalselt ohustatud alade kaitse täielikuks tagamiseks ei ole enam optimaalsed tingimused täidetud“.

Avalduses lisati, et Kiievi Püha Sofia peakiriku ja Kiievi koobaskloostri ala keskaegsed hooned kanti nimekirja „hävitamisohu tõttu, mida kujutab endast Venemaa sissetung“.

Ukraina valitsus tervitas UNESCO otsust. Kultuuriministri asetäitja Anastasia Bondari sõnul on väga oluline, et terve maailm Ukraina ajaloo ja kultuuri säilitamiseks jõu ühendab.

Kiievi Püha Sofia peakirik ehitati 11ndal sajandil ning see on üks riigi peamiseid vaatamisväärsusi. UNESCO maailmapärandi nimekirja kanti see 1990. aastal.