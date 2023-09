FOTOD | EKRE valis volikogule uued juhid ja siunas Kaja Kallast

Martin Helme: Karilaid läks Isamaasse – jumal tänatud!

Erakonna esimees Martin Helme andis kogunemisel ülevaate poliitilisest olukorrast. Ta rääkis, et juhatusel on huvi võtta liikmeid vastu siis, kui nad klapivad EKRE-ga maailmavaateliselt ega ohusta erakonna ühtsust.

Ta rõhutas ringkondadele, et nad ei võtaks keskerakondlasi suurel hulgal taustakontrollita vastu. „Siis on EKRE organisatsiooni sees väike Keskerakonna rakuke – meil ei ole seda vaja,“ lisas Helme. Samuti tõi parteijuht oma ülevaates esile Jaanus Karilaiu, kes lahkus täna Keskerakonnast ja liitub Isamaaga. „Jumal tänatud! Mõlemale soovin jõudu ja edu,“ teatas Helme.

Volikogu avaldus

Avalduses oli märgitud, et Eesti poliitikas on kõige pakilisemat lahendamist vajavaks probleemiks muutunud Kaja Kallas. „Kes oma perekonna kaudu on lõiganud kasu äritegevusest Putini Venemaal,“ oli kirjas. „Ennast pikka aega moraalimajakana esitlenud Kallas on oma ebapädeva poliitika ja sügavalt ebamoraalse käitumisega viinud meie riigi tõsisesse kriisi ja ummikseisu.“

Veel lisati, et Kallase tegevusest põhjustatud rahvusvaheline mainekahju on suurim, mis Eestile kunagi osaks on saanud. „Mida kauem praegune peaminister ametis on, seda suuremaks see mainekahju paisub ning seda enam kannatab Eesti usaldusväärsus Ukrainat toetava ja Vene sanktsioone nõudva ning jõustava riigina,“ kirjutati avalduses.