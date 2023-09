Kristina Kallas eelarvest: aega on ainult esmaspäeva õhtuni, aga oleme kokkuleppe lähedal

Tema valdkonda puudutava kohta on kirjutanud ERR peaminister Kaja Kallase sõnadele viidates, et arutlusel on ka kõrghariduse lisarahastuse vähendamine. Riigieelarve strateegia näeb ette kõrghariduse rahastamise suurendamist 15% aastas. Kristina Kallas ütles, et Eesti 200 selle tõusu ärajätmisega ei nõustu. „Minu hinnangul on kaks kohta, kust kärpida ei saa – kaitsekulud ja haridus. Heal tasemel haridus on majanduskasvu alus,“ sõnas Kallas. Tema sõnul on kõnealune tõus sisuliselt vana võla tagasimaksmine, sest kõrgharidus on olnud juba aastaid alarahastatud.