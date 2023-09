Vene ajaleht: kindral Surovikin kuulub taas Vene kaitseministeeriumi koosseisu

Prigožinit tuliselt toetanud Surovikin kadus avalikkuse silme alt pärast Wagneri juunikuist mässu. USA luure sõnul on tõenäoline, et Surovikin teadis Prigožini plaanist juba varem.

Eri väljaannete järgi on Surovikin Kremli soosingu kaotanud.

Vene riiklik uudisteagentuur RIA Novosti teatas möödunud kuul, et Surovikin on Vene õhujõudude juhi kohalt vabastatud ning talle on leitud ajutine asetäitja Viktor Afzalov.