Jaanus Karilaid lahkus Keskerakonnast ja liitub Isamaaga

Jaanus Karilaid teatas täna sotsiaalmeedias, et on otsustanud liituda Isamaa erakonnaga.

Ta kirjutas, et möödunud pühapäeval toimunud Keskerakonna juhi valimised oli tema jaoks põhimõtteline valik ning teatas sellest avalikult ka enne kongressi. „Täna kinnitan, et jään oma seisukohale kindlaks,“ märkis Karilaid.

Poliitik kritiseeris postituses ka värskelt uueks erakonna esimeheks valitud Mihhail Kõlvartit ning tõi välja, et tema varasem tegevus näitab, et ta ei lähtu Eesti parimatest huvidest. „Eesti keele ning laiemalt eestluse kui kultuuri- ja väärtusruumi kindlustamine, ei kuulu Kõlvarti eesmärkide hulka,“ ütles Karilaid.

Ta usub, et Venemaa sõja valguses ei vaja Eesti sellist poliitilist liikumist, mistõttu ei pea ta võimalikuks selles osaleda.

Karilaid toob välja, et paljud Keskerakonna liikmed on nõutud ja segaduses ning sellises raskes olukorras tuleb teha südametunnistusest lähtuv otsus. „Kutsun ka teisi Keskerakonna liikmeid tegema oma valik just siseveendumusest lähtuvalt,“ pani ta erakonna liikmetele südamele. „Aus on seda teha just nüüd, mitte lükata otsustamist ebamäärasesse tulevikku.“

Jaanus Karilaid otsustas liituda erakonnaga Isamaa, sest tema sõnul vajab Eesti tänasele valitsusele positiivset alternatiivi. Ta kirjutas, et Isamaa on mõistlik valik neile, kes ei taha näha poliitikat vaid Reformierakonna ja EKRE vastanduva vägikaikaveona ning usub, et saab Isamaa erakonnas anda panuse nii oma valijate eest kui ka laiemalt Eesti ees seisvate ülesannete lahendamisel.

Keskerakonna liige ja esimehe kandidaat Tanel Kiik väljendas postituse kommentaariumis, et tal on kahju selle otsuse üle, kuid mõistab Karilaidu. „Edu, jõudu ja tarkust Sulle edasisel teekonnal poliitikas ning elus laiemalt!“ seisab Kiige kommentaaris.

Urmas Reinsalu: Karilaid tegi õige otsuse

Urmas Reinsalu sõnas pressiteates, et tal on hea meel Karilaiu liitumise üle Isamaaga. Ta on kindel, et tema liitumine tugevdab erakonna meeskonda nii Riigikogus kui ka Eestis laiemalt.