FOTOD JA VIDEOD |Narva volikogu vabastas Katri Raiki ametist

Umbusalduse algatanud Narva fraktsiooni esimehe Aleksei Jevgrafovi sõnul oli selle põhjuseks Katri Raigi suutmatus luua sisulist koostööd linnavalitsuse ja linnavolikogu vahel, samuti linnapea ebakompetentsus mitmes küsimuses. „Kahjuks ei ole Katri Raik suutnud korraldada tõhusat koostööd seadusandliku ja täidesaatva linnavõimu vahel. Linnavalitsusest tulevad dokumendid linnavolikokku menetlemiseks sageli väga hilja.Lisaks on olnud arvukalt juhtumeid, kus linnavolikogu komisjonid olid sunnitud projektid läbivaatamiseks tagasi saatma või linnavalitsus ise kutsus need tagasi, tunnistades sellega oma töö ebarahuldavust. Jõudsime olukorda, kus linnasüsteemi töös valitseb täielik kaos,“ ütles Jevgrafov pressiteate vahendusel.

Jevgrafov lisas, et linnapea ja tema meeskonna ebaprofessionaalse tegevuse tõttu viibib linna jaoks oluliste projektide elluviimine. „See tõi kaasa tööde kallinemise ja linna võlakoormuse kasvu, mis on kolme aastaga suurenenud 1,7 korda. Laenu tasutakse maksumaksja raha eest, mis tähendab, et Narva elanikud peavad maksma linnapea eksimuste eest,“ selgitas Jevgrafov.

„Kui inimesed tahavad väga võimu, tuleb see neile anda,“ on Raik varem öelnud. „Narval on ees suured väljakutsed: elukalliduse ja soojahinna tõus, üleminek eestikeelsele õppele, mitmed suured projektid jäävad pooleli – haiglaehitus, haigla rekonstrueerimine, uue koolihoone rajamine –, tuleb veel üks kool sulgeda ja üks kool riigile üle anda. Nii, nagu riigi tasandil, tulevad ka linnaeelarvega keerulised ajad. Soovin uuele linnapeale ja uuele fraktsioonile igal juhul palju jõudu ja tuletan meelde, et ise tahtsite võimu – saage nüüd selle kõigega hakkama!“