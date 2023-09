FOTOD | Juttu jätkub kauemaks! Valitsuse tuumik pole ikka riigi aukliku rahakoti lappimises kokkuleppele jõudnud

Vihula väljasõidu teine päev on õhtusse jõudnud. Ent ummikseis on endiselt õhus.

Kella 20.30 ajal aga üksmeelt polnud veel leitud. Kuuldavasti on laual näiteks variant, mida soovinud sotsid. Lauri Läänemets on öelnud, et kolme aasta jooksul võiks pankadelt erimaksuga võtta 951 miljonit eurot.

Teadaolevalt arutatakse ikkagi ka teisi variante, näiteks mõnda uut maksu ja täiendavaid kärpekohti. Lisaks ka võimalust, et ehk maksuküüru kaotamist edasi lükata või selle sisu veidi muuta, st näiteks nõnda, et suure sissetulekuga inimesi maksustataks ikkagi enam.

Kallas muljetas täna hommikul Delfile, et rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler Sven Kirsipuu rääkis, et riigi rahaline seis on väga halb. „Asekantsler ei mäletagi, et nii keerulises olukorras oleks eelarvet kokku pandud.“