Ukraina luure: Kadõrovi tervis on kriitilises seisus

Ukraina sõjaväeluure esindaja Andri Jusov ütles, et väidet, nagu oleks Kadõrovi tervis väga kehv, on kinnitanud mitu allikat.

„On infot, et sõjakurjategija Kadõrovi seisund on tõsine ja tema haigused on süvenenud,“ lausus Jusov.

Jusov lisas, et Kadõrovi kriitiline seisund on tekkinud pikaaegsete terviseprobleemide, mitte vigastuse tõttu, kirjutab The Daily Beast.

Kuulujutt Kadõrovi kehva tervise kohta on liikunud kuid. Tšetšeenia endine peaministri asetäitja Ahmad Zakajev sõnas mullu Saksa väljaandele Bild, et Kadõrovil on raske neeruhaigus.

Viimastel päevadel kajastatu järgi näib, et Kadõrovi tervis on tõepoolest halvenenud.

Ukraina väljaanne Obozrevatel teatas sel nädalal, et Kadõrov langes koomasse ja viidi Moskvasse ravile. Väidetavasti naasis ta seejärel Tšetšeeniasse.