VIDEO | Katri Raik: linnalegendide alusel võib uus Narva linnapea olla Jaan Toots, Tarmo Tammiste või Dmitri Dmitrijev

Viimased kolmveerand aastat on olnud väga keerulised, tõdes Raik intervjuus Delfile – hulganisti aega olla läinud poliitintriigide nahka. Nüüdseks on oponentide susserdamine jõudnud punkti, kus Raigil tuleb Narva linnapea ametikohale „head aega“ ütelda ning uusi radu avastama asuda. Selles, et linnapeana ta enam ei jätka, on Raik üsnagi kindel. „Usun, et umbusaldushääletus läheb läbi,“ nentis ta.