VIDEO | Õnnesärgis sündinud: tõukeratastel autolt löögi saanud tüdrukud jäid ime läbi terveks

„Kolmapäeva õhtul anti Kagu politsei patrullile teada sõiduauto ja elektritõukerattaga toimunud liiklusõnnetusest. Politseipatrulli kohapeale saabudes selgus, et ühe elektritõukeratta peal olid kahekesi koos sõitnud kaks tüdrukut, kes sõitsid ette peateel liikunud sõiduautole, mille tulemusena toimus kokkupõrge,“ kirjutab ühismeedias Lõuna prefektuuri Kagu politseijaoskonna veebipolitseinik Janar Koemets.

„Saab tõdeda, et tegemist oli ühe äärmiselt õnneliku õnnetusjuhtumiga, et antud kokkupõrkes osalenud tüdrukutest ei saanud kumbki ülimalt raskelt viga.“

Antud teelõigul on kiirusepiirang 50 km/h.

Politsei: rääkige lastega liiklusreeglitest

„Head lapsevanemad, kelle lapsed liiklevad kergliikuritega palun rääkige kodus liiklusreeglitest ja veenduge, et teie lapsed liikleksid turvaliselt. Pidage meeles ja järgige kergliikuriga liiklemisel kehtivaid liiklusreegleid,“ kirjutab Koemets.

Nõuanded, mida lastele meelde tuletada, on järgmised:

🔹Kergliikuritega, mille valmistajakiirus on suurem kui 25 km/h, ei ole lubatud liigelda avalikus liiklusruumis.

🔹Enne liiklusesse asumist veendu, et kergliikur on töökorras, pidurdamist võimaldavad süsteemid toimivad ning kergliikuri helkurid on terved ja tuled töökorras!