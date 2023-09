VIDEO | Valgevene opositsioonikanal näeb paradoksi: Kaja Kallase mees kaupleb Venemaaga, ent idast põgenev vene kodanik kannatab auto numbrimärgi tõttu

Ajakirjanik küsis Reinsalult järgmist: „Kas ei puudu loogika või ei ole poliitilist paradoksi selles, et Euroopa Liit ise, see juhtus eile, tühistab sanktsioonid nelja Vene suurärimehe vastu, Eesti firma remondib Vladimir Putini jahti, Eesti peaministri mees kaupleb Venemaaga ja teiselt poolt kannatavad tavalised Venemaa kodanikud, kes püüavad oma kasutatud Vene numbritega autodega Euroopa Liitu jõuda. Kas need autod aitavad võita Vladimir Putinit, kui need konfiskeeritakse?“

Reinsalu vastas ajakirjanikule järgmist: „Need, mida te nimetasite, on häbiasjad. Ja loomulikult on see väga suur skandaal Eestis, mida te ütlesite meie peaministri mehe kohta. Ja see on praegu väga suur moraaliprobleem siin Eestis. Mis aga puudutab tavalisi Venemaa kodanikke, siis Vene riik ja Vene Föderatsiooni kodanike passiivsus legitimeerib ka seda genotsiidisõda Ukraina rahva vastu.“