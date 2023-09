VTšK-OGPU teatas, et kiidetud superrelv kaotati 11. augustil hommikuse rünnaku ajal lennuväljale Ukraina Ivano-Frankivski oblastis. Üks raketi kandjatest, hävituslennuk MiG-31K lihtsalt „pillas“ selle maha väidetavalt süsteemide ebakorrapärase toimimise tõttu.

Kanal märgib, et on hämmastav, et kõigi märkide järgi raketti isegi ei otsitud. Sõjaväelased teatasid harjunud kombel kõigi sihtmärkide edukast tabamisest, aga Tula oblasti põllumehed seadsid 12. septembril Venemaa kaitseministeeriumi ametliku esindaja Igor Konašenkovi sõnad kahtluse alla.