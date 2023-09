Miks on Eestis kutsikavabrikud ja kuidas neist vabaneda?

„Kindlasti näitab kutsikavabrikute arvu suurenemine seda, et kus nõudlust, seal on ka pakkumist. Ehk inimene tahab saada soodsa hinnaga tõukoera, teadmata, et ostetud kutsikas on pärit vabrikust. Paraku on aga vabrikukoerad peaaegu alati terviseprobleemidega, seega lõpuks maksab omanik ikkagi veterinaararvete näol väga suuri summasid,“ räägib Varjupaikade MTÜ kommunikatsiooni ja annetuste kogumise juht Anni Anete Mõisamaa. Ta toob näiteks suurima vabriku, kust koerad Varjupaikade MTÜ hoole alla tulid – selleks oli 2021. aasta detsembris avastatud Sillamäe kutsikavabrik 94 koeraga. Neid loomi oli aastaid peetud haigetena puurikitsikuses väljaheidete sees, nendega polnud kunagi jalutamas käidud. Kinnipüüdmise järel oli paljudel koertel omavahelise purelemise tagajärjel tekkinud haavad. Õnneks sai see lugu ilusa lõpu, sest tänu headele inimestele oli võimalik koerad terveks ravida ja kõik nad leidsid endale uue kodu. Mõne nädala eest korraldas Varjupaikade MTÜ koertele ja nende omanikele ka kokkutuleku. Loomakaitsja Hellika Landsmanni sõnul ei ole loomade pealt tulu teenimine uus praktika, oleme ju harjunud rääkima veistest, sigadest ja teistest põllumajandusloomadest. Aga kui sarnaseid tingimusi või kohtlemist kohaldatakse lemmikloomale, torkab see südamesse. „Õnneks on ostjal võimalik seda turgu mõjutada,“ sõnab ta.

Tõsine tõuaretaja oma loomadele internetis omanikku ei otsi

Inimesi, kes loomadega ebaeetiliselt äritsevad, kutsuvad loomakaitsjad millerdajateks (tuletis sõnast puppymill ehk kutsikaveski). „Sellised kasvatajad on väga osavad valetajad ja manipuleerijad. Näiteks on Tallinnas üks millerdaja, kes kasvatab pesakondi puudega inimeste juures, kelle usalduse ta on võitnud. See tähendab, et tema juures kontrolli läbi viies on kõik parimas korras. Tihti ei tegutse selle valdkonna inimesed üksi, vaid see on ettevõtluse liik. Nii on kurjategijaid raskem avastada ja isegi kui üks hoiukodu pannakse kinni, ei halva see tegevust suurel määral,“ kirjeldab Landsmann. „Tõuaretuse maailm on suur ja keeruline, kuid ükski tõuaretaja ei müü oma loomi internetiportaalides, vaid leiab enda loomade järglastele uued kodud juba enne loomalaste sündi.“



„Enamasti jõuame vabrikutesse kaebuste abil – kas on inimesed ostnud endale looma ja miski on jäänud kripeldama või on naabritel kaebusi,“ nendib loomakaitsja. „Esmalt hakkab ninna lõhn, mis on segu mustusest, väljaheidetest, umbsest õhust ja kurbusest. Loomade silmis on hirm ja segadus, neid peetakse tihti puurides nagu karusloomi. Sageli on toaaknad kaetud tekkide või kiledega ning uksed polsterdatud, et hääled ja hais vähem leviks. Ja loomad on näljas.“