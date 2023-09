Kuidas saame üheskoos vältida kassikolooniate tekkimist?

Statistika ütleb, et ühe emase kassi paaritumisel saavad tema järglased juba nelja aastaga kokku 172 ellujäänud kassipoega, seitsme aasta kokkuvõttes on see arv 2905 ja kümne aastaga kasvab kasside hulk 49 000-ni. Kalkuleerimisel on arvestatud sellega, et osa kasse steriliseeritakse või kastreeritakse, samuti on arvesse võetud kasside ja kassipoegade iga-aastast suremust.

Varjupaikade MTÜ tegevjuht Anneli Matsi ütleb, et kassipoja sotsialiseerumise aeg jääb ajavahemikku 2.–7. elunädal. Selle aja jooksul peab kassipojaga tegelema neli erinevat inimest – ainult nii kasvab temast terve ja armas kiisu. Kui aga selle aja jooksul inimestega sotsiaalne side puudub, elab tänaval väikekiskja-metsloom, kelle kodustamine tekitab loomale suurt stressi, tema immuunsüsteem nõrgeneb ja kass haigestub.

Oluline tegur metsikute kassikolooniate tekkeks on toidu olemasolu ja koloonia suurust reguleerib toidu kogus. Koloonias elavad kassid saavad aga muudkui järglasi ja nii see kasvab. Matsi nendib, et kassikolooniate vastu ei saa võidelda, ent seda olukorda saab ennetada – mitte panna toitu ja teatada kohe varjupaika, kui territooriumile ilmub võõras kass. „Lisaks saab vältida kasside paljunemist. Omanike otsene panus oleks, et tema kastreerimata ja steriliseerimata kass ei liiguks vabalt ringi. Ka kodukassile on võimalik ehitada õueaedik, kuhu luuakse tema isiklik väike maailm. Ka kodukassi saab harjutada traksides ja rihmas jalutama.“