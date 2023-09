Putin: Venemaa kaitseministeeriumiga on lepingu sõlminud 300 000 vabatahtlikku, kes on valmis kodumaa huvide eest surema

„Ma ütlesin paar päeva tagasi, et... meie sõdurid on allkirjastanud Vene Föderatsiooni relvajõududega lepingud – 270 000 – aga need olid juba vananenud andmed. Täna hommikul kanti ette: 300 000 lepingut on allkirjastatud inimeste poolt, kes on valmis ohverdama elu oma kodumaa huvides, kaitstes Venemaa huve,“ ütles Putin Sotšis, kus ta kohtus Valgevene valitseja Aljaksandr Lukašenkaga, vahendab Interfax.