Lauri Läänemets: tõde on alasti! Oleme kriitilises olukorras, kus peab tegema maksumuudatusi

„Väga töine on olnud, üldised arutelud on nüüd läbi. Sotside tõlgendus on, et aastaid kümme-viisteist on paremerakonnad lubanud, et langetame teie makse, samas tõstes riigi kulusid. Oleme nüüd kriitilises olukorras, kus riigieelarve seda enam välja ei kannata,“ lausus ta. „Tõde on alasti! Me kõik (ministrid – toim) pidime lõpuks tõdema, et hoolimata praeguseks tehtud muudatustest oleks 2027. aastal puudu 2 miljardit eurot. See on suurusjärk, mida niisama ei kärbi kuidagi ära. Peab tegema maksumuudatusi.“