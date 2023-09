Idapiiril kasvab piiriületuse aja broneerimise hind

Kuna nende ettevõtete kulud on mitmel põhjusel tõusnud, kasvab piiriületuse ootejärjekorra broneerimise hind sõiduautodele lähiajal seniselt viielt eurolt üheksale eurole. Bussiga maksab ootejärjekorra broneerimine senise sümboolse ühe euro asemel 16 eurot, sama palju maksab praegu ka veokite aja broneerimine ning see hind ei tõuse.

PPA piirivalveosakonna juhi Veiko Kommusaare sõnul koosneb ootejärjekorra broneeringu hind mitmest osast, lisaks süsteemi enda arendamisele ja töös hoidmisele ka piiriületuse ootealade arendamisest ja haldamisest. „Mõistame, et hinnatõus valmistab piiriületajatele nördimust. Mõistame samas ka seda, et ootealasid haldavad ettevõtted ei saa teenust pikalt kahjumlikult osutada,“ selgitas Kommusaar.

Ettevõtted on kulude kasvu põhjendanud piiriületuste hulga olulise langusega. Samuti mõjutab kulusid see, et suvel pidid Venemaa piirivalve tegevuse tõttu paljud sõidukid ettevõtete ootealadel tavapärase mõne tunni asemel piiriületust ootama mitmeid ööpäevi. Suurenenud on ka ettevõtete tööjõu- ja halduskulud.