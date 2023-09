Kreml käsib meedial mobilisatsioonist vaikida. „Kui me midagi eitaks, siis oleks rahvas kindel, et see juhtub.“

Vene võimumeelne meedia on saanud presidendi administratsioonilt pakilise korralduse, et uut mobilisatsioonilainet puudutavaid kuulujutte tuleks kajastada nii vähe kui võimalik. See puudutab septembri alguses sotsiaalmeedias ja sõnumirakendustes levima hakanud võltsitud kaitseministeeriumi mobilisatsioonikäsku. Vaikimiskorraldust kinnitas Meduzale kaks peavoolumeedias töötavat allikat.