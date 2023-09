Vene kodanikust Delfi ajakirjanik Ilja Ber: ma ei ole valmis oma autot kogu armastuse juures selle maa vastu Eesti riigile kinkima

Delfi ajakirjanik ja portaali „Provereno. Media“ ajakirjanik Ilja Ber kommenteeris venekeelse Delfi podcast’is Vene numbrimärkidega autode konfiskeerimise võimalust. „Esmajärjekorras lööb see selge sõjavastase ja Putini-vastase seisukohaga inimesi. Kas just neile tuleb löök anda, et režiim kokku variseks?“ küsis Ber.