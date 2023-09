FOTOD | Eelarvekõnelused Vihulas: valitsus otsib tupikseisust väljapääsu. Kust annab kärpida?

Vihulasse sõideti eile keset päeva. Õhtul raporteeriti ajakirjanikele, et põhimõtteliselt on kõik veel lahtine. Täna hommikul alustati kella 9 paiku.

Sotside esimees Lauri Läänemets sõnas Delfile, et suurt edasiminekut pole vahepeal olnud ning ta pole kindel, kas ikkagi tänaseks õhtuks leitakse vajalikud lahendused, kuidas suurest rahamiinusest välja tulla.

Peaminister Kaja Kallas (Reformierakond) oli optimistlikum, et ehk leitakse lahendus, aga ta nentis, et kärped tulevad valusad.

Esimene päev

„Kolm tundi oleme kärpimisest rääkinud ja mitte kuskile jõudnud, suurusjärgud on nii erinevad. Puudu on sajad miljonid eurod ja mitte 200 [miljonit], vaid ma arvan, et 300-400 [miljonit] on järgmisel aastal puudu. Seda ei lahenda kärpimisega, sest me saame sealt 20–40 miljonit juurde, aga sajad miljonid on ikka puudu,“ rääkis Läänemets eile Delfile.

Välisminister Margus Tsahkna (Eesti 200) sõnul võitleb tema erakond korras rahanduse eest, aga eile nad veel lahendust ei kuulnud ehk pole selge, kuidas lahendada eelmiste valitsuste kulutuste tõttu tekkinud probleemid.

Rahandusminister Mart Võrklaeva (Ref) sõnul ei ole valitsusel püsikulude juurdevõtmiseks vahendeid ning neid tuleks hoopis vähendada. „Kui me tahame natukenegi sellest august hakata välja tulema, siis me peame ütlema, et meil ei ole ressurssi praegu palku tõsta. Me peame vaatama kuidas teha riiki efektiivsemaks.“

Sotsid on taas lauale toonud astmelise tulumaksu idee „Täna me vaatame vastu olukorrale, kus aastal 2027 on puudu 2 miljardit eurot, sest kõik viimase 10 või 15 aasta varasemad otsused teevad riigieelarvele haiget. See on koht, kus tuleb rääkida sellest, et võib-olla on meil isegi varem kui pärast järgmisi valimisi vaja näiteks astmelise tulumaksu juurde pöörduda või tegeleda suure rikkuse maksustamisega,“ rääkis Läänemets eile Delfile.