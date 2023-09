OTSEBLOGI | Ukraina 3. brigaad: venelased piirati Andrijivkas ümber, lõigati ära ja hävitati

„Venemaa 72. üksik motolaskurbrigaad on täielikult puruks löödud! Välkoperatsiooni tulemusena piirati Vene garnison Andrijivkas ümber, lõigati põhijõududest ära ja hävitati,“ öeldakse teates.

Ukraina brigaad teatas, et kahe ööpäevaga likvideeriti vaenlase brigaadi luureülem, kolm pataljoniülemat ja pea kogu jalavägi koos ohvitseride ja märkimisväärse hulga tehnikaga.

Brigaad teatas, et Andrijivka vabastamine ja hoidmine on tee läbimurdele Bahmuti paremal tiival ja edu võti kogu edasisel pealetungil.