Kallase sõnul käisid nad valitsusega üle taaskord kärpekohad ning eelarvepositsiooni. „Eelarvepositsioon on väga halb. Meil on väga suur miinus ette jooksmas ja me peame siis ka pärast õhtusööki jätkama, et mismoodi me seda siis lahendame,“ rääkis ta.

Lõplike otsuseid ministri sõnul täna veel ei tehtud. „Me käisime läbi kõik kärped, kõik potentsiaalsed lisakulud mida järgnevateks aastateks on vaja planeerida, aga reaalsus täna on see, et eelarve puudujääk pikas plaanis viib kuni 2 miljardini ja ühegi lisakulu tegemine meid sealt ju tagasi ei too. Kõige suurem probleem on vaja ära lahendada seoses sellega, kuidas me ikkagi eelarvemiinust vähendame,“ sõnas ta.