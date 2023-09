VIDEO | Lauri Läänemets: võib-olla on meil isegi varem kui pärast järgmisi valimisi vaja pöörduda astmelise tulumaksu juurde või tegeleda suure rikkuse maksustamisega

Tema sõnul on inimestele aastaid valetatud. „On öeldud, et langetame makse ja tõstame samal ajal kulusid, et tehakse rohkem teenuseid ja see tulemus on nüüd käes,“ rääkis Läänemets. „Täna me vaatame vastu olukorrale, kus aastal 2027 on puudu 2 miljardit eurot, sest kõik viimase 10 või 15 aasta varasemad otsused teevad riigieelarvele haiget. See on koht, kus tuleb rääkida sellest, et võib-olla on meil isegi varem kui pärast järgmisi valimisi vaja näiteks astmelise tulumaksu juurde pöörduda või tegeleda suure rikkuse maksustamisega.“