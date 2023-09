VIDEO | Võrklaev eelarveläbirääkimistest: tahe on olemas, et nokk üles saada

Rahandusminister Mart Võrklaev (Reformierakond) rääkis Vihulas valitsuse eelarveläbirääkimise esimese päeva ametliku osa järel, et ehkki ühegi otsuseni riigi rahakotis valitseva augu katmiseks ei jõutud, oli näha kõigi kolme osapoole soovi lahendusteni jõuda. „Hetkel on küll veel see tahe, et selles valitsuses me selle noka peame üles saama,“ sõnas rahandusminister, kes toonitas, et valitsus on juba ära teinud suure töö, näiteks perehüvitiste kärpega, aga kuna kaitsekulud tõusevad, on auk eelarves endiselt sügav.