Rahvusvaheline Kriminaalkohus avas Kiievis välikontori, bürood hakkab juhtima Eesti diplomaat

Eesti välisministeeriumi endine diplomaat Kaupo Känd on tänasest ICC esindaja Ukrainas. Varem töötas Känd Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Gruusia büroo juhina.

Ukraina peaprokurör Andrii Kostin ütles sotsiaalmeedias, et kontori avamine Kiievis tähistab otsustavat sammu teel õigluse taastamise suunas, vahendab BBC.

„Ukrainas on avatud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu välikontor, mis on suurim Rahvusvahelise Kriminaalkohtu kontor väljaspool Haagi. Nüüd on meie koostöö veelgi tõhusam ja tulemuslikum,“ kirjutas Kostin.