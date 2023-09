BTL aesthetics tähistab 2023. aastal 30 aastat innovatsiooni

Kõhupiirkonna toonuse tõstmine

Tuharate tõstmine

EMBODY, EMSCULPTi ja EMSCULPT NEO mitmekülgsed rakendused sobivad väga paljudele. Heas vormis neljakümnesed ja viiekümnesed, kelle lihastoonus on paraku vähenenud või kellel on täheldatud uue rasvkoe kogunemist kõhupiirkonda, on hoolduseks sobivad kandidaadid. Sobib suurepäraselt ka nimiestele, kelle treeningud ei anna piisavalt tulemusi. Neil on natuke rasva, kuid see pole piisav mõne muu seadme kasutamiseks. Väga oluline eelis on see, et hooldus tugevdab kehatüve, mis parandab kehahoidu ja leevendab mingil määral seljas pinget.